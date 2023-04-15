Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 40 sivil öldü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 40 sivil öldü

15.04.2023 12:22
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 40 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletinde, isyancıların saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletinde, isyancıların saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Ituri Bölgesi Askeri Sözcüsü Jules Ngongo, yaptığı açıklamada, "Kongo'nun Kalkınması İttifakı" (CODECO) adlı isyancı grup üyelerinin, Ituri eyaletinin Djugu şehrine bağlı üç köye, eş zamanlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ngongo, saldırılarda en az 40 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Birçok kişinin kaybolduğu saldırılarda, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA
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