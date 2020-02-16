Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyon, iki otobüse çarptı: 14 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyon, iki otobüse çarptı: 14 ölü, 40 yaralı

19 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bir kamyonun iki otobüse çarpması sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyon, iki otobüse çarptı: 14 ölü, 40 yaralı, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bir kamyonun iki otobüse çarpması sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ngaba semtinde otoyolda freni çalışmayan bir kamyon, iki toplu taşıma otobüsüne çarptı.

Kamyon, otobüslere çarptıktan sonra devrilerek ters döndü.

Kaza sonrası yaralıları kaldırıldıkları hastanelerde ziyaret eden Sağlık Bakanı Eteni Longondo, hastane morglarına şu ana kadar kazadan 14 cesedin getirildiğini, 40'tan fazla hastanın tedavi altında olduğunu aktardı.

Trafik kazasının tanıklarından biri, kamyonun yayaları da ezdiğini ifade etti.

Kazanın meydana geldiği yol, başkentin en tehlikeli yollarından biri olarak biliniyor.

Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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