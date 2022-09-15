Birçok kişinin de yaralandığı kazada, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KDC'de devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü - Son Dakika

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