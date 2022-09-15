KDC'de devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü - Son Dakika
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KDC'de devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü

15.09.2022 23:34
KDC'de devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) akaryakıt tankerinin devrilerek alev alması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) akaryakıt tankerinin devrilerek alev alması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo-Central bölgesine bağlı Mbuba köyü yakınlarında "National 1" kara yolu üzerinde akaryakıt yüklü tanker devrildi.

Bölge sakinlerinin devrilen tankerdeki akaryakıtı boşatmaya çalıştığı esnada tankerin alev almasıyla en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Birçok kişinin de yaralandığı kazada, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yine aynı bölgede 2018'de yaşanan tanker kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: KDC'de devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü - Son Dakika
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