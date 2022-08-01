KDC'de göstericileri öldüren BM barış gücü askerleri gözaltına alındı - Son Dakika
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KDC'de göstericileri öldüren BM barış gücü askerleri gözaltına alındı

01.08.2022 11:13
KDC'de göstericileri öldüren BM barış gücü askerleri gözaltına alındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) göstericilere ateş açtığı ve öldürdüğü tespit edilen Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) göstericilere ateş açtığı ve öldürdüğü tespit edilen Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin gözaltına alındığı belirtildi.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle ülkenin doğusunda geçen hafta yapılan gösterilerde bazı sivillerin ölümünden BM barış gücü askerlerinin sorumlu olduğunun anlaşıldığını söyledi.

KDC BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) birliğinin açtığı ateşte iki sivilin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını kaydeden Muyaya, sorumlu askerlerin gözaltına alındığını aktardı.

MONUSCO Şefi Bintou Keita ise yaşananlardan derin üzüntü duyulduğunu ifade etti.

Geçen hafta boyunca Kuzey Kivu'nun farklı kentlerinde yapılan gösterilerde aralarında barış gücü askerlerinin de olduğu yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Göstericiler, BM güçlerinin yıllardır görev yapmasına rağmen, bölgeye istikrar yerine huzursuzluk getirdiğini ileri sürüyor.

Ülkedeki BM misyonu içerisinde 14 bin barış gücü askeri bulunuyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de göstericileri öldüren BM barış gücü askerleri gözaltına alındı - Son Dakika

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