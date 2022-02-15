Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 önlemleri hafifletildi - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Kovid-19 önlemleri kapsamında bir yılı aşkın süredir 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, askeri kuşatma ilan edilen ülkenin doğusu Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu haricinde bütün eyaletlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiğini duyurdu.

Muyaya, tam aşı yaptıranların ülkeye girişlerde Kovid-19 testi zorunluğunun da kaldırıldığını belirtti.

Salgının tam olarak kontrol altına alınmadığı uyarısında bulunan Muyaya, maske, mesafe ve diğer önlemlere uyulması çağrısı yaptı.

Salgının başından bu yana 85 bin 839 vaka tespit edilen ülkede, Kovid-19 nedeniyle 1335 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.