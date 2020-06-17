Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bini aştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bini aştı.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 137 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 5 bin 99'a yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 640 kişi iyileşti, 115 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Kinşasa 4 bin 604, Kongo Central 249, Güney Kivu 108 ve Kuzey Kivu 56 ile en fazla vaka görülen şehirler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 261 bini aşarken, 7 bin 48 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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