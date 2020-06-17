Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bini aştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bini aştı.


KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 137 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 5 bin 99'a yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 640 kişi iyileşti, 115 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Kinşasa 4 bin 604, Kongo Central 249, Güney Kivu 108 ve Kuzey Kivu 56 ile en fazla vaka görülen şehirler oldu.


Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 261 bini aşarken, 7 bin 48 kişi hayatını kaybetti.

Kongo, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:59 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı "Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı         
22:16
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor         
20:43
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti         
20:00
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı         
19:19
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir         
19:08
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı         
18:46
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti         
18:42
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu         
18:00
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not         
17:54
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:21
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 22:24:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]