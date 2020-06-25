Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakaları artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) vaka sayısı 6 bin 500'e yaklaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) vaka sayısı 6 bin 500'e yaklaştı.

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KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 198 yeni vakayla ülkede toplam vaka sayısı 6 bin 411'e yükseldi.


Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 885 kişi iyileşirken, 142 kişi yaşamını yitirdi.


KDC'de başkent Kinşasa 5 bin 714, Kongo Central 298, Güney Kivu 121 ve Kuzey Kivu 75 ile en fazla vaka görülen şehirler oldu.


Orta Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 3 bini geçti


Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) ise son 24 saatte tespit edilen 88 yeni vakayla toplam vaka sayısı 3 bin 51'e yükseldi.


Bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 572 hasta iyileşirken, 38 kişi hayatını kaybetti.


Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 338 bini aştı, virüsten 8 bin 889 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika, Afrika, Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

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