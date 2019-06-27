Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden çöktü: 36 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden çöktü: 36 ölü

1 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda bir bakır madeninde meydana gelen çökme sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden çöktü: 36 ölü, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda bir bakır madeninde meydana gelen çökme sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, son haftalarda kaçak madenciliğin arttığı bölgede çökme yaşandı.
Yerel yetkililer, çökme sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Madeni işleten İsviçre merkezli Kamoto Bakır Şirketinden yapılan açıklamada, Kolwezi bölgesindeki madenlerine her gün resmi çalışma izni bulunmayan binlerce kişinin izinsiz girdiği ifade edildi.
Şirketin kaçak madencileri engellemek için yerel güvenlik yetkilileriyle sürekli iletişim içinde olduğu kaydedilen açıklamada, madenlere izinsiz giren kişilerin bulunduğu yerlerde meydana gelen çökmenin üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.
Bakır ve kobalt cevheri açısından zengin KDC'deki maden bölgelerinde yoksul halk ruhsatlı madenlerin terk edilmiş tünellerine izinsiz girerek güvenlik önlemi almadan çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:53 Kaynak: AA
Maden, Kongo, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kedi dışkısından üretilen kahvenin kilosu bin dolara satılıyor İYİ Parti, TRT'nin Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Milletvekillerinden çok sert sözler Babacan'ın danışmanından yeni parti açıklaması: Büyük ihtimalle sonbaharda kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 21:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden çöktü: 36 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]