Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazasında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Fizi bölgesinde altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında, 8 işçi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Fizi bölgesine bağlı Milimba köyündeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi.
Bölgede 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu kazada, 8 maden işçisi hayatını kaybetti.
Yaralılar tedavi altına alınırken, madende arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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