Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazasında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazasında 8 kişi hayatını kaybetti

18.03.2022 21:31
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazasında 8 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Fizi bölgesinde altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında, 8 işçi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Fizi bölgesinde altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında, 8 işçi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fizi bölgesine bağlı Milimba köyündeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Bölgede 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu kazada, 8 maden işçisi hayatını kaybetti.

Yaralılar tedavi altına alınırken, madende arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti son çeyrekte arttı Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti son çeyrekte arttı İşçinin dikkatsizliği az daha canına mal oluyordu İşçinin dikkatsizliği az daha canına mal oluyordu

Kongo, işçi, Fizy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazasında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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