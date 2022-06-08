Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında toprak kayması sonucu 8 işçi öldü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında toprak kayması sonucu 8 işçi öldü

08.06.2022 17:19
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında toprak kayması sonucu 8 işçi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai eyaletinde elmas madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 8 maden işçisi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai eyaletinde elmas madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 8 maden işçisi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kasai eyaletinin başkenti Tshikapa'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan elmas madeninde toprak kayması meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 işçi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kazada ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen bu tür kazalara, maden ocaklarının kurullara uygun olarak çalışmaması ve gerekli güvenlik önlemlerini almaması sebep gösteriliyor.

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Kaynak: AA

Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında toprak kayması sonucu 8 işçi öldü - Son Dakika

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