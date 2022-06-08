Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen bu tür kazalara, maden ocaklarının kurullara uygun olarak çalışmaması ve gerekli güvenlik önlemlerini almaması sebep gösteriliyor.

Kaynak: AA

Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında toprak kayması sonucu 8 işçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.