Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maymun çiçeği virüsü salgınında 10 kişi öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), maymun çiçeği hastalığı nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.
Sankuru eyaleti İl Sağlık Müdürü Aime Alengo, yaptığı açıklamada, "maymun çiçeği virüsü" salgınında şu ana kadar, Sankuru eyaleti ve çevresinde bulunan yağmur ormanlarında, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Alengo, şu ana kadar 141 vaka tespit edildiğini belirtti.
Hastalığın çoğunlukla 5 yaş altındaki çocukları etkilediğinin altını çizen Alengo, salgın nedeniyle ölüm oranının yüzde 1 ile yüzde 10 arasında değişiklik gösterdiğini vurguladı.
Alengo, salgının hayvan leşlerinin yenmesi ile bulaştığını belirterek, ormanda ölü bulunan primatların ve kemirgenlerin etlerinin tüketilmemesi uyarısında bulundu.
Çiçek hastalığına benzeyen maymun çiçeği hastalığı, çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan insanlara bulaşıyor.
Hastalığın semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kızarıklık, yorgunluk ve nefes darlığı yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:53 - Kaynak: AA
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