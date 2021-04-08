Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meclis, pigmeleri koruma altına alan yasa tasarısını onayladı - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meclis, ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kalan pigme toplumunu koruma altına alan yasa tasarısını kabul etti.

Yasa tasarısı projesini oluşturan milletvekili Rubin Rachidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pigmelere bazı haklar tanınan yasa tasarısının mecliste oy birliğiyle kabul edildiğini ifade etti.

Tasarı kapsamında pigmelerin, sağlık, eğitim ve hukuki hizmetleri ücretsiz karşılanacak. Tasarının uygulamaya geçmesi için Senato ve Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin onayıyla yasalaşması gerekiyor.

Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) 14 Ocak'ta ülkenin doğusunda İturi bölgesinde düzenlediği saldırıda 46 pigmenin öldürülmesinin ardından pigme toplumu ayaklanmış ve olayla ilgili soruşturma açılmasını istemişti.

Pigmeler, ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kalıyor

Ülkenin doğusundaki Tanganyika vilayetinde yaklaşık 4 yıldır pigme ve Bantu toplumları arasında çatışmalar sürüyor. Çatışmalar nedeniyle bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

Pigmeler, Afrika kıtasının diğer yerel halklarından farklı bir hayat tarzı sürdükleri için Bantular başta olmak üzere, diğer yerli gruplarca sistematik ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kaldıklarını iddia ediyor.

Yaklaşık 5 bin yıldır bölgede yaşayan ve Afrika'nın en eski yerlileri arasında da gösterilen pigmelerin milli park haline dönüştürülen ormanlarda yaşamalarına izin verilmemesi, bölgede sorun yaratan bir diğer faktör.