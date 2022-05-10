Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mülteci kampına düzenlenen saldırıda 14 çocuk öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Lodda mülteci kampına düzenlenen saldırıda 14 çocuk hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri, Ituri eyaletinin Djugu şehrinde bulunan Lodda mülteci kampına gece saatlerinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 14 çocuk ile 1 asker hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan 7 kişi ise bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

CODECO üyeleri yine aynı bölgede 2 gün önce altın madenine saldırmış, 52 sivili öldürmüştü.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.