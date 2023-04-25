Okulda yangın çıktı, öğrenciler çatıdan atladı: 97 yaralı - Son Dakika
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Okulda yangın çıktı, öğrenciler çatıdan atladı: 97 yaralı

25.04.2023 17:31

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir okulda çıkan yangında onlarca kız öğrenci çatıdan atladı. Çıkan yangından en az 97 öğrencinin yaralandığı aktarıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyetinin güneyindeki Lualaba eyaletinin başkenti Kolwezi'nde bir Katolik okulunda yangın çıktı. Yangının okulun yatakhanesinde başladığı daha sonra okulun ilk ve orta öğretim binalarına yayıldığı öğrenildi.

KAÇMAK İÇİN ÇATIDAN ATLADILAR

Onlarca kız öğrenci alevlerden kaçmak için yaklaşık 3 metre yükseklikteki çatıdan atladı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, en az 97 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı, 30 öğrencinin vücudunda kırıklar olduğu ifade edildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Kongo, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okulda yangın çıktı, öğrenciler çatıdan atladı: 97 yaralı - Son Dakika


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