Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ayrılıkçılarla çatıştı: 12 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ayrılıkçılarla çatıştı: 12 ölü

59 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda ordu ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ayrılıkçılarla çatıştı: 12 ölü, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda ordu ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkede yayın yapan Birleşmiş Milletler'in (BM) Okapi Radyosu'nun açıklamasına göre, KDC Silahlı Güçleri (FARDC) ile kimliği belirsiz silahlı kişiler arasında Djugu kentinin Agu köyünde çatışma yaşandı.
Çıkan çatışmada en az 12 asker yaşamını yitirirken, 10'dan fazla asker de yaralandı.
Güvenlik kaynakları bilanço hakkında henüz resmi açıklama yapmazken dün başlayan silahlı çatışmanın bu sabaha kadar devam ettiğini belirtti.
KDC'nin, Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu, 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.
Birleşmiş Milletler, Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:44 Kaynak: AA
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