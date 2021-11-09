Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu, bazı köyleri isyancılardan geri aldı - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu, ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde dün isyancılar tarafından işgal edilen köylerin kontrolünü yeniden ele aldı.

İletişim ve Medya Bakanı Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, dün isyancıların ele geçirdiği, Uganda sınırındaki Chanzu, Runyonyi, Kinyangurube ve Ndiza köylerinin tekrar alındığını duyurdu.

Çatışmalar yüzünden birçok kişinin evlerini boşaltmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

7 Mayıs'ta "askeri kuşatma" ilan edilmişti

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs'ta "askeri kuşatma" ilan edilmişti.

Birçok isyancı grup, kuşatma kapsamında bölgedeki sivil yetkililerin görevden alınarak yerlerine askeri yetkililerin görevlendirilmesinden rahatsız olmuş, kuşatmanın sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.