Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde otobüs kazası: 22 ölü
Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde otobüs kazası: 22 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde otobüs kazası: 22 ölü

1 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde otobüs kazası: 22 ölü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'dan ülkenin batısındaki Matadi kentine giden otobüs, Mbanza-Ngungu mevkisinde dağ yolundan inerken freninin patlaması sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Yüzden fazla yolcunun bulunduğu otobüs o anda alev aldı. Kazada 22 kişi öldü, çok sayıda kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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