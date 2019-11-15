Bir yıldan fazla süredir Ebola, kızamık ve kolera salgınıyla mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) eczacılar, ülkede "merdiven altı" eczaneler konusunda hükümeti uyardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Eczaneler Birliği Genel Sekreteri Prince Patrice Masoso, başkent Kinsaşa'da 6 binden fazla "sahte eczane" bulunduğunu, bu nedenle ilaç piyasasında ciddi bir düzensizlik oluştuğunu belirtti.

Eczanelerden birçoğunun yetkisiz kişilerce açıldığını ve yasalara rağmen gerekli denetim yapılmadığını kaydeden Masoso, bazı eczanelerin ilaç fiyatlarını ise kafalarına göre belirlediğini aktardı.

Hükümeti bu konuda uyaran Prince Patrice Masoso, düzensizliğin sahte ilaçların da piyasaya sürülmesine yol açtığını vurgulayarak, "Hepsi birer ölüm dükkanı" ifadesini kullandı.

Kıtadaki ilaçların neredeyse yarısı sahte

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018'deki raporunda, yoksul ülkelerde piyasadaki ilaçların yüzde 10'unun, Afrika ülkelerinde ise yüzde 42'sinin sahte olduğunu ortaya koymuştu.

Örgüt, Sahraaltı Afrika'da her yıl 100 bin kişinin sahte ilaç nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

Kamerun, Benin, Nijer ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika'da en çok sahte ilaç kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, artan nüfusu ve gelişmekte olan yapısıyla Afrika'nın ilaç sektörü için oldukça karlı bir pazar olduğunu düşünüyor.

İlaç sektörünün 2-3 kat büyüyerek, kıtada 2020'ye kadar 65 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağı tahmininde bulunuluyor.

Sahte ilaçlar, uyuşturucu madde kullanımından 10 kat daha fazla ölüme neden oluyor.