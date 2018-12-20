Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Seçimler Ertelendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Seçimler Ertelendi

7 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılması planlanan seçimler teknik yetersizlikler sebebiyle 30 Aralık'a ertelendi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Seçimler Ertelendi, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılması planlanan seçimler teknik yetersizlikler sebebiyle 30 Aralık'a ertelendi.

Kongo Seçim Komisyonu'nun (CENI) pazar günü yapılması planlanan seçimleri teknik yetersizlikler sebebi ile 30 Aralık'a ertelediği öğrenildi. Komisyon başkanı Corneille Nangaa yaptığı açıklamada başkent Kinşasa geçen hafta meydana gelen yangın sonucu birçok oy pusulasının hasar gördüğünü belirterek bu şartlar altında seçimin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Açıklamadan sonra komisyon binası önünde kararı eleştiren protesto gösterileri gerçekleştirildi. - KİNŞASA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:37 Kaynak: İHA

Aralık, Kongo, Güncel
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