Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Seçimler Bir Hafta Ertelendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Seçimler Bir Hafta Ertelendi

8 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerin, 30 Aralık tarihine ertelendiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Seçimler Bir Hafta Ertelendi, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerin, 30 Aralık tarihine ertelendiği bildirildi.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) Başkanı Corneille Nangaa, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, CENI'ye ait depoda yangın çıktığını, yangında depoda bulunan seçim materyallerinin yüzde 80'inin yandığını hatırlattı.

Sadece başkentte seçimi ertelemek istemedikleri için tüm ülkede seçimi bir hafta ertelemeyi tercih ettiklerini ifade eden Nangaa, "Bu nedenle cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçimlerin 30 Aralık 2018 tarihine erteleneceğini duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Nangaa, seçim tarihi ertelense de seçim kampanyası süresinin yarın gece yarısı sona ereceğini belirtti.

Kinşasa Valiliği, şiddet olayları nedeniyle başkentteki seçim kampanyalarını askıya almıştı.

Geçen hafta ülkenin batısında 2 etnik grup arasında seçim nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada en az 45 kişi yaşamını yitirmişti.

Güvenlik güçlerinin, geçen hafta muhalefetten 5 partinin çatı adayı Martin Fayulu'nun mitingine müdahalesinde de 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Seçimde, muhalefet koalisyonunun adayı Martin Fayulu ile iktidar koalisyonunun adayı Emmanuel Ramazani Shadary yarışacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:14 Kaynak: AA

Aralık, Kongo, Güncel
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