Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelan: 36 ölü
Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelan: 36 ölü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelan: 36 ölü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelan: 36 ölü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'da pazartesiyi salıya bağlayan gece etkili olan aşırı yağışlar, 2 köprünün ve 1 yolun çökmesine, birçok noktada da toprak kaymasına ve duvarların yıkılmasına neden oldu.

Kinşasa Vali Yardımcısı Neron Mbungu, sel ve heyelanlar nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mbungu, ölenler arasında, yıkılan elektrik direklerinden çıkan akıma kapılan bir bebek olduğunu da belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Mbungu, büyük maddi zarar olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en büyük üçüncü kenti olan Kinşasa'da halkın çoğu yıkık dökük evlerde yaşıyor.

Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırımlara karşı dikkatli olun
Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 03:30:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelan: 36 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]