Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde 438 kişi yaşamını yitirirken, 5 binden fazla kayıp var

Yerel medyada çıkan haberlere göre hükümet sözcüsü Patrick Muyaya Perşembe günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerinin çoğunun, şiddetli yağışın yol açtığı sellerden en fazla etkilenen Güney Kivu eyaletindeki Bushushu ve Nyamukubi köylerinden olduğunu, kayıp kişi sayısınınsa bilinmediğini söyledi. Muyaya, merkezi hükümetin sahadaki kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere bir heyet gönderdiğini belirtti.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Geçen haftadan bu yana ülkenin bu bölümünde şiddetli yağışlar görülürken, yağmur sezonunda toprak kaymaları nedeniyle bölgede sıklıkla can kaybı yaşandığı biliniyor. Birleşmiş Milletler'e göre afetten etkilenen 3.000 kadar evin yaklaşık 1.200'ü tamamen yıkıldı. Yerel yetkililer, 5.000'den fazla kişinin kayıp olduğunu tahmin ediyor.