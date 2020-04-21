Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde seller devam ediyor - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki eyaletlerde şiddetli yağışların yol açtığı seller ve heyelanlar sürüyor.

Tanganyika eyaleti Manono bölgesi yöneticisi Pierre Mukamba Kaseya, sağanakların Kongo Nehri'nin taşmasına yol açtığını belirtti.

Taşkında Manono bölgesinde en az 2 bin 500 ev ile binlerce hektar tarım alanının sular altında kaldığını kaydeden Kaseya, merkezi yönetimden selzedelere acil yardım ulaştırılmasını talep etti.

Diğer yandan Uvira kenti Belediye Başkan Vekili Kiki Kapenda Kifara, Güney Kivu eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini açıkladı.

Çok sayıda kişinin kaybolması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ölü sayısı dün 40 olarak duyurulmuştu.

Felakette 15 bin evin kısmen veya tamamen yıkılmasıyla kent nüfusunun 4'te 1'ini oluşturan 80 bin kişi evsiz kaldı. Taşkınlarda 7 köprü de çöktü.

Ülkede her yıl nisanda başlayan yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yüzlerce kişi yaşamını yitiriyor, çok sayıda ev ve iş yeri zarar görüyor.