Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sellerden 12 kişi öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni vilayetinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Beni Bölge Yöneticisi Doni Kibwana, şiddetli yağışlar nedeniyle bölgedeki Lubiriha, Hululu ve Tsako Nehirlerinin taşarak sellere yol açtığını belirtti.

Kibwana, meydana gelen sellerde 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kızılhaç bölge sorumlusu Jason Mumbere de sellerde çok sayıda kişinin kaybolduğunu, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Mumbere büyük hasara yol açan sellerden tarım arazilerinin de zarar gördüğünü ifade etti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan ülkede, yağış sezonunda sık sık sağanak yağışların neden olduğu doğal afetler meydana geliyor.