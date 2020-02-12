Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar çatıştı: 10 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar çatıştı: 10 ölü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar çatıştı: 10 ölü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda iki silahlı grubun çatışmasında 3'ü çocuk, 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar çatıştı: 10 ölü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda iki silahlı grubun çatışmasında 3'ü çocuk, 10 kişinin öldüğü bildirildi.

KDC Polisi'nin Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, dün gece Özgür ve Bağımsız Kongo Yurttaşlar İttifakı (APCLS) üyeleri, Nduma Yeni Kongo Korunması (NDCR) adlı örgüte ait kampa saldırdı.

Bir NDCR lideri, 6 kadın ve 3 çocuğu öldüren APCLS militanları ayrıca kampı ateşe verdi.

APCLS üyeleri, KDC ordusu ve yönetimini NDCR'ye silah, mühimmat ve istihbarat sağlamakla suçluyor.

Ordu yetkilileri, silahlı gruplar arasındaki çatışmaların genellikle çıkar nedeniyle çıktığını belirterek, iddiaları reddediyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Twitter, Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar
Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 02:08:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar çatıştı: 10 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]