Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 13 ölü, 2 kayıp - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 13 ölü, 2 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Albert Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Albert Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Mahagi bölge yöneticisi Ukumu Pierre Klaver yaptığı açıklamada, sert rüzgarlar nedeniyle gölde alabora olan teknedeki 13 kişinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, 17 kişinin bulunduğu teknedeki 2 kişinin kurtarıldığı ve 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu almaları nedeniyle Albert Gölü'nde sık sık kazalar yaşanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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