Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı: 10 ölü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin merkez eyaletlerinden Kasai'de nehirde bir teknenin batması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kasai Valisi Dieudonne Pieme, pazartesi Lumbembe Nehri'nde en az 20 kişiyi taşıyan bir teknenin battığını açıkladı.

Emniyet yetkilisi Franck Mbuta, şu ana kadar nehirden 10 ceset çıkardıklarını, arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Mbuta, su seviyesi yüksek olduğu için kazadan kurtulan olmadığını tahmin ettiklerini ifade etti.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri ve gölleri tercih etse de eski ve bakımsız teknelerin kapasitesinden fazla yolcu taşıması nedeniyle sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.