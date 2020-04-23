Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı: 12 ölü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeybatısındaki Albert Gölü'nde bir teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Djugu bölgesi yöneticisi Alingi Akuba, 17 kişi ve aşırı yükle Albert Gölü'ne açılan bir balıkçı teknesinin, salıyı çarşambaya bağlayan gece Joo köyü yakınlarında battığını açıkladı.

Olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin kurtulduğunu belirten Akuba, bakımsız teknenin, aşırı yüklü olduğu için battığını kaydetti.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip KDC'de, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri ve gölleri tercih etse de eski ve bakımsız teknelerin, kapasitesinden fazla yolcu ve yük taşıması nedeniyle sık sık ölümlü olaylar meydana geliyor.