Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı: 30 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı: 30 ölü

3 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde bir teknenin batması sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı: 30 ölü, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde bir teknenin batması sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde cumartesiyi pazara bağlayan gece yaklaşık 350 yolcusu bulunan bir tekne alabora oldu.
Varış yerinden 10 kilometre önce batan tekneden 183 kişi kurtarılırken, en az 30 kişinin cesedine ulaşıldı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
KDC'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde geçen ay bir teknenin batması sonucu 130'a yakın kişi yaşamını yitirmişti.
Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.
Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü olaylara yol açıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:37 Kaynak: AA
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