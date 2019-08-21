Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 21 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 21 ölü

32 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında, 21 kişinin öldüğü bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 21 ölü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında, 21 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinsaşa'dan ülkenin doğusundaki Kwilu eyaletine giden, yaklaşık 100 kişiyi taşıyan kamyon, Maluku beldesinde devrildi.

Kamyon kasasında bulunan 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kinsaşa kentinin kenar mahallelerinde, yolların bozukluğu ve aşırı yüklü eski araçlar ciddi kazalara neden oluyor.

Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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