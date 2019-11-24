Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü. Kazada 17 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu açıklandı.

Uçak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma bölgesinde düştü. Yerel medya, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, uçağın düşme nedeninin ise henüz bilinmediğini duyurdu. Uçağın düştükten sonra alev aldığı ve uçaktakilerin kurtarılamadığı belirtildi. Diğer yararlılar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Kongo, Goma, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:01 Kaynak: DHA
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