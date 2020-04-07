Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı isyancıların saldırılarında 6 kişi öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı isyancıların saldırılarında 6 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı isyancıların saldırısı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı isyancıların saldırısı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Beni vilayetinde Ugandalı isyancı grup ADF tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi. Köy sorumlusu Henri Alimasi, ölenlerden birinin çocuk olduğunu duyurarak saldırıyı kınadıklarını belirtti. Alimasi, saldırı sonrasında isyancıların bir sivili rehin aldığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında

Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi

Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?