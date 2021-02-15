Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni Başbakan Sama Lukonde Kyenge oldu - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde istifa eden Başbakan Sylvestre Ilunga yerine eski Gençlik ve Spor Bakanı Sama Lukonde Kyenge getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kasongo Mwema Yamba Y'amba gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin istifa eden Sylvestre Ilunga yerine Kyenge'yi atadığını duyurdu.

Kyenge'nin kısa süre içinde hükümet kurma çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Kyenge ülkenin en büyük maden şirketlerinden olan Gecamines'da genel müdürlük görevini yürütüyordu.

Eski Başbakan Sylvestre Ilunga, Meclis Genel Kurulunda yapılan güven oylamasını büyük farkla kaybetmesinin ardından 29 Ocak'ta istifa etmişti.