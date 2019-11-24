Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 18 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 18 ölü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 18 ölü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra Goma kentinde yerleşim merkezine düştü.

Goma Havalimanı yetkililerinden Richard Mangolopa, düşen uçakta bulunan 17 kişiden kurtulan olmadığını belirtti. Mangolopa, kaza alanında şu ana kadar 18 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonundan (MONUSCO) kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderildiği bildirildi.

Firma yetkilileri uçağın teknik sorun nedeniyle düşmüş olabileceğini ifade etti.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, havaalanı yakınındaki Mapendo/Birere semtinde evin üstüne düşen uçağın enkazından dumanlar çıktığı görülüyor.

Kongo, Goma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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