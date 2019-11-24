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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 29 ölü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, bir uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 29 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 29 ölü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, bir uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 29 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra Goma kentine bağlı Birere semtinde yerleşim merkezine düştü.

Firma yetkilileri 2'si mürettebat 19 kişiyi taşıyan uçağın, teknik sorun nedeniyle düşmüş olabileceğini ifade etti.

Sivil Havacılık Koruma Müdürü Joseph Makundi, kazanın bulunduğu bölgede 29 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.

Makundi, uçaktakilerden 1 kişinin kurtulduğunu, 18'inin ise hayatını kaybettiğini, ölenlerden 11'inin de uçağın düştüğü yerleşim merkezinde yaşayanlar olduğunu kaydetti.

Yetkililer, yaralanan 16 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO), kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderdi.

Uçağın, kalkışta pisti kaçırdığı, ardından havada manevralar yaptıktan üç dakika sonra havaalanı yakınındaki semtte evlerin üzerine düştüğü belirtiliyor.

Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın enkazından dumanlar çıktığı görülüyor.

Kongo, Goma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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