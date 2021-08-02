Üye Girişi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı: 33 ölü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı: 33 ölü

02.08.2021 22:37
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı: 33 ölü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısında bulunan Kikwit kasabasında, akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısında bulunan Kikwit kasabasında, akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kikwit kasabasından Kabuba köyü istikametine giden tankerin yolcu otobüsüne çarpması sonucu araçlar alev aldı.

Kazada, otobüste bulunan 32 yolcu ile tanker sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Akaryakıt, Tanker, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı: 33 ölü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azra'nın ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Kiraladığım evdeki ilk gece arkamı döner dönmez tacize uğradım 22:11 Azra'nın ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Kiraladığım evdeki ilk gece arkamı döner dönmez tacize uğradım Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak 22:00 Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak Kavaklıdere yangınında köyler tahliye edilmeye başlandı 21:45 Kavaklıdere yangınında köyler tahliye edilmeye başlandı
Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi 21:20 Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler 21:03 Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler Antalya'da 3 turistin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı 20:25 Antalya'da 3 turistin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı 19:43 Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı 18:42 Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum         
22:23
Gigi Becali'den olay Morutan yorumu: Onun için 3 milyon euro bile ödemem Gigi Becali'den olay Morutan yorumu: Onun için 3 milyon euro bile ödemem         
22:09
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı         
21:53
Vahşice katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı! Sanki olacakları görmüş Vahşice katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı! Sanki olacakları görmüş         
21:41
Ankara Nallıhan Kuş Cenneti'nden alevler yükseliyor! Büyüyen yangına karşı hummalı müdahale Ankara Nallıhan Kuş Cenneti'nden alevler yükseliyor! Büyüyen yangına karşı hummalı müdahale         
21:15
Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar         
20:53
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi         
19:45
Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu         
19:28
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı         
18:34
Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem         
18:11
Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından         
17:47
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü         
15:44
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu         
15:01
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 22:58:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı: 33 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement