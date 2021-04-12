Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM gücüne karşı düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonuna (MONUSCO) karşı düzenlenen gösterilerde çıkan arbedede 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, MONUSCO'nun görevine son verilmesi için ülkenin bir çok bölgesinde gösteri düzenlendiğini bildirdi.

Ulusal basında çıkan haberlerde ise ülkenin doğusunda yer alan Goma kentinde MONUSCO'ya karşı düzenlenen gösterilerde gençlerden oluşan iki grup arasında arbedede çıktığı ve 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Haberlerde, çok sayıda ev ve iş yerinin ateşe verildiği, şiddet olaylarını sona erdirmek için güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığı aktarıldı.

Kuzey-Kivu bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Değişim İçin Mücadele Hareketi (LUCHA) üyelerinden David Kambale geçen hafta, silahlı grupların Beni kentinde çok sayıda sivili katlettiğini söylemişti. Kambale, kentte görev yapan ve MONUSCO'ya bağlı mavi berelilerin bu duruma tepkisiz kalmasına artık tahammül edemeyeceklerini belirterek şiddet olaylarına karşı işlevsiz kalan MONUSCO'nun görevine bir an önce son verilmesini istemişti.

Ülkedeki güvenlik krizi 20 yıldır devam ediyor

LUCHA'nın verilerine göre, Beni'de silahlı grupların saldırısında bir yılda 1300 sivil ve çok sayıda asker katledildi. Ayrıca LUCHA, ordunun silahlı gruplara karşı düzenlediği operasyonların saldırıları durdurmadığı, aksine silahlı grupların daha geniş bir alana yayılmasına neden olduğunu savunuyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bini aşkın sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Yaklaşık 20 bin çalışanla yakın zamana kadar BM'nin en büyük istikrar misyonları arasında yer alan ve şimdilerde maddi sıkıntılarla karşı karşıya olan MONUSCO, 22 yıldır ülkede görev yapıyor.