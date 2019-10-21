Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki otobüs kazası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) önceki gün uçuruma yuvarlanarak alev alan otobüste yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a çıktı.
Yerel basındaki haberlere göre, Mbanza-Ngungu Kızılhacı Başkanı David Nsiala, cumartesi gecesi başkent Kinşasa'dan ülkenin batısındaki Matadi kentine giden, Mbanza-Ngungu mevkisinde freni patlayarak yoldan çıkan otobüste 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Nsiala, uçuruma yuvarlanarak alev alan otobüste en az 18 kişinin üçüncü derece yanıklarla tedavi altında olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Felix Tschisekedi'nin kaza nedeniyle Japon İmparatoru Naruhito'nun taç giyme töreni için yapacağı ziyareti ertelediği ifade edildi.
Ölü sayısı daha önce 22 olarak açıklanmıştı.