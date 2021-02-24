Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıda ölen İtalyan Büyükelçi ve korumasının cenazeleri ülkelerine getirildi - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna yönelik saldırıda hayatını kaybeden İtalya'nın bu ülkedeki Büyükelçisi Luca Attanasio ve koruma görevlisi Vittorio Iacovacci'nin cenazeleri İtalya'ya getirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Büyükelçi Attanasio ve İtalyan Jandarması Iacovacci'nin naaşlarını taşıyan İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait uçak bu gece başkent Roma'daki Ciampino Havaalanı'na geldi.

Attanasio ve Iacovacci'nin cenazeleri, havaalanında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini tarafından askeri törenle karşılandı.

Attanasio ve Iacovacci'ye çarşamba günü Roma'daki Gemelli Polikliniğinde otopsi yapılacağı, 25 Şubat Perşembe günü de başkentte devlet töreni düzenleneceği kaydedildi.

Bu arada, olayla ilgili Roma Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açtığı, İtalyan jandarması terörle mücadele birimlerinden ekiplerin de incelemelerde bulunmak üzere KDC'ye gittiği belirtildi.

Olay

Ülkenin doğusundaki Goma'dan kuzeydeki Rutshuru'ya giden yolda, 22 Şubat'ta yerel saatle 10.00 sularında, WFP'ye ait konvoya, hafif silahlı bir grup terörist saldırmıştı.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü Mustafa Milambo hayatını kaybetmişti.

KDC hükümeti, ülkenin doğusunda WFP konvoyuna yönelik saldırının, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerince (FDLR) düzenlendiğini duyurmuştu.