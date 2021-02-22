Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıya ilişkin Dünya Gıda Programından açıklama Açıklaması - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıya ilişkin Dünya Gıda Programından açıklama Açıklaması

22.02.2021 18:03
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıya ilişkin Dünya Gıda Programından açıklama Açıklaması, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda WFP konvoyuna yönelik saldırının arkasındaki detayları ortaya çıkarmak üzere yerel makamlarla çalışılacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda WFP konvoyuna yönelik saldırının arkasındaki detayları ortaya çıkarmak üzere yerel makamlarla çalışılacağını bildirdi.

BM'nin merkezi Roma'da bulunan kuruluşundan yapılan açıklamada, "WFP, bugün Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda saha ziyareti gerçekleştiren heyete yönelik saldırıda yaşamını yitiren 3 kişinin ailelerinin, meslektaşlarının ve arkadaşlarının acısını paylaşıyor ve taziyelerini sunuyor." ifadesine yer verildi.

Heyetin ülkenin doğusundaki Goma kentinden Rutshuru'da bulunan WFP'ye ait bir okuldaki beslenme programını ziyaret için giderken saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, olayda İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio, İtalyan Büyükelçiliği görevlisi ve WFP şoförü olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"WFP, daha önce güvenlik refakati olmadan seyahat izni verilen bir yolda yaşanan saldırının arkasındaki detayları belirlemek üzere ulusal makamlarla birlikte çalışacak. WFP, Roma'daki merkezinde ve KDC'deki ofisleri aracılığıyla İtalyan yetkililerle yakın temas halindedir."

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığının, Büyükelçi Attanasio ve koruma görevlisi İtalyan jandarma Vittorio Iacovacci'nin cenazelerinin İtalya'ya getirilmesi için çalışmaları başlattığı bildirildi.

Olay

İtalyan basınındaki haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda, sabah yerel saatle 10.00 sularında, BM kuruluşu WFP'ye ait bir konvoya yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Haberlerde, KDC'nin doğusundaki sınır bölgesinde çok sayıda silahlı grup bulunduğu ve saldırının da konvoydaki kişileri kaçırmak maksadıyla bu gruplarca yapılmış olabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler, İtalyan, İtalya, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıya ilişkin Dünya Gıda Programından açıklama Açıklaması - Son Dakika


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