Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patladı, 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde dünyanın en tehlikeli volkanlarından biri olan Nyiragongo Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi. Patlama sonrası oluşan lavlar Goma kentindeki havaalanına ulaşırken, halk panik içinde kenti terk etmeye başladı.

SINIR KOMŞUSU RUANDA'YA KAÇTILAR

Ruanda devlet medyasından yapılan açıklamada, en az 3 bin 500 kişinin kentin sınır komşusu Ruanda'ya kaçtığı belirtildi. Ülkeye kaçanların okul ve ibadethanelere yerleştirildikleri kaydedildi. Diğer birçok kişinin de Goma çevresindeki köylere sığındığı öğrenildi.

GÖKYÜZÜ TURUNCUYA DÖNDÜ

Goma merkezli volkanoloji izleme ofisine göre lavlar, Ruanda sınırına doğru ilerledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan son açıklamada, lav akışının durduğu belirtildi. Yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu Goma'da patlamanın ardından gökyüzü turuncuya dönerken, şehrin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi meydana geldi.

250 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Nyiragongo Yanardağı'nda en son 2002 yılında meydana gelen patlama sonucu 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.