Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patlaması 500 bin kişiyi susuz bıraktı - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) yanardağ patlaması sırasında boru hatlarının zarar görmesi nedeniyle 500 bin kişinin susuz kaldığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyuna ve yardım kuruluşlarına bölgedeki yardım çalışmalarını artırma ve hızlandırma çağrısı yaptı.

Zarar gören boru hatlarının 500 bin kişiyi susuz bıraktığı ve kolera tehdidinin artmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, yanardağın tekrar aktif olmasından korkan 400 binden fazla insanın ise evini terk ettiği aktarıldı.

Açıklamada, halkın komşu kasabaların yanı sıra Ruanda'ya da geçtiği hatırlatılarak, lavların vurduğu Goma şehrindeki tahliye kararının yüz binlerce insanın yollara düşmesine yol açtığı kaydedildi.

Dünyanın aktif yanardağları arasında gösterilen Nyiragongo, 22 Mayıs'ta faaliyete geçmişti. Patlama nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Nyiragongo'nun 2002'deki patlamasında en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı.