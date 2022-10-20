Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 isyancı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 isyancı etkisiz hale getirildi

20.10.2022 23:02
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 isyancı etkisiz hale getirildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, Ugandalı ve KDC'li askerlerin düzenlediği ortak operasyonda 15 isyancı etkisiz hale getirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, Ugandalı ve KDC'li askerlerin düzenlediği ortak operasyonda 15 isyancı etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde Uganda ve KDC ordusu, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı gruba karşı ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irumu şehrinde 9, Beni şehrinde ise 6 ADF üyesi etkisiz hale getirildi.

Uganda ordusu, yaklaşık bir yıldır komşu KDC'nin doğusunda isyancı gruplarla mücadeleye destek veriyor.

Afrika'da en fazla mültecinin bulunduğu Uganda, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan binlerce KDC'liye ev sahipliği yapıyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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