Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ordu 27 isyancıyı öldürdü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ordu 27 isyancıyı öldürdü

28.03.2022 14:56
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ordu 27 isyancıyı öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Ituri eyaletinde devam eden KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC) operasyonlarında 27 isyancı etkisiz hale getirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Ituri eyaletinde devam eden KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC) operasyonlarında 27 isyancı etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Walese-vonkutu köyünde FARDC, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı gruba karşı operasyon başlattı.

Çok miktarda askeri mühimmatın ele geçirildiği operasyonda, 27 ADF üyesi isyancı etkisiz hale getirildi.

Son 2 ayda en az 110 sivilin öldürüldüğü Ituri eyaletinde, FARDC'nin operasyonlarının devam edeceği belirtildi.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Antalya Diplomasi Forumu, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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