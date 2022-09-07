Kongo Demokratik'te barış gücü askerleri ile çıkan çatışmada 1 gösterici öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kongo Demokratik'te barış gücü askerleri ile çıkan çatışmada 1 gösterici öldü

07.09.2022 23:20
Kongo Demokratik'te barış gücü askerleri ile çıkan çatışmada 1 gösterici öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Beni şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerleri ile motosikletli bir grup gösterici arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Beni şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerleri ile motosikletli bir grup gösterici arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni'de Tanzanyalı barış gücü askerleri ile motosikletli bir grup gösterici arasında çatışma yaşandı.

Barış gücü askerlerinin devriye görevine çıkmasını engellemeye çalışan motosikletli grup, askerlere ait konvoya ateş açtı. Askerlerin açılan ateşe karşılık vermesi sonucu göstericilerden biri öldü.

Ülkenin doğusunda bulunan Beni, Kasindi, Goma, Uvira ve Butembo şehirlerinde temmuzda barış gücü askerlerinin bölgedeki varlığına karşı düzenlenen protestolarda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin doğusunda uzun süredir devam eden isyancı gruplarla mücadelede yetersiz olmakla suçlanan BM barış gücü askerleri protestoculara sert tepki vermekle de eleştiriliyor.

YORUMLAR
500
Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik'te barış gücü askerleri ile çıkan çatışmada 1 gösterici öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:02 iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı
22:56 Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı
22:48 iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor
22:36 Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi
22:34 Çocuktan Al Haberi'nin fenomen miniği Ebrar kocaman kız oldu! Değişimi görenleri şaşırttı
22:25 Galatasaray'dan sürpriz transfer! Juan Mata da geliyor
22:14 Çatışmalar yeniden alevlendi! Rus güçleri Donetsk bölgesindeki hastaneye saldırdı
21:48 Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı
21:44 Beklenen oldu! Galatasaray, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı
21:35 ABD yine şaşırtmadı! Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan'dan yana tavır aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 23:20:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik'te barış gücü askerleri ile çıkan çatışmada 1 gösterici öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement