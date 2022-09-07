Kongo Demokratik'te barış gücü askerleri ile çıkan çatışmada 1 gösterici öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni'de Tanzanyalı barış gücü askerleri ile motosikletli bir grup gösterici arasında çatışma yaşandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Beni şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerleri ile motosikletli bir grup gösterici arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kongo, Güncel, Son Dakika

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