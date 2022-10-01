KDC'deki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonundan (MONUSCO) yapılan açıklamaya göre, silahlı bir grup Güney Kivu eyaletinin Minembwe bölgesinde bulunan MONUSCO üssüne saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM barış gücü askeri öldürüldü - Son Dakika

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