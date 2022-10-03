Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 14 sivili öldürdü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 14 sivili öldürdü

03.10.2022 19:58
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 14 sivili öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyeleri Ituri eyaletine bağlı Kyamata köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 14 sivili öldüren isyancılar 36 evi ateşe vererek bölgeden uzaklaştı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 14 sivili öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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