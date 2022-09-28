Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazasında 16'sı çocuk 34 kişi öldü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazasında 16'sı çocuk 34 kişi öldü

28.09.2022 22:18
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazasında 16'sı çocuk 34 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda bulunan Kasai-Oriental eyaletinde yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 16'sı çocuk 34 kişi öldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda bulunan Kasai-Oriental eyaletinde yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 16'sı çocuk 34 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kasai-Oriental eyaletinde Mbuji-Mayi şehrinden Lualaba eyaletinin başkenti Kolwezi'ye doğru giden 93 yolculu kamyon devrildi.

Kazada 16'sı çocuk 34 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralı da çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Alkollü olduğu ileri sürülen şoför gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazasında 16'sı çocuk 34 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazasında 16'sı çocuk 34 kişi öldü - Son Dakika
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