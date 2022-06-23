Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başbakanından kalan son parça ülkesine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başbakanından kalan son parça ülkesine ulaştı

23.06.2022 02:47
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başbakanından kalan son parça ülkesine ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) 1961'de öldürülen ilk Başbakanı Patrice Lumumba'nın asitte yok edilen cesedine ait son parçası olan altın kaplı dişi, 61 yıl sonra ülkesine ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) 1961'de öldürülen ilk Başbakanı Patrice Lumumba'nın asitte yok edilen cesedine ait son parçası olan altın kaplı dişi, 61 yıl sonra ülkesine ulaştı.

Ailesi, Lumumba'nın dişinin de bulunduğu KDC bayrağına sarılı tabutu başkent Kinşasa'ya getirdi.

Lumumba'nın 61 yıl sonra ülkesine ulaşan tek dişi, Lumumba'nın yaşamında önem arz eden yerlere götürülecek ardından 30 Haziran'da düzenlenecek resmi törenle Kinşasa'da toprağa verilecek.

Cenaze töreninin ardından ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilecek.

Belçika'dan özür

Lumumba'dan kalan son parça, 20 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen resmi törenle ailesine teslim edilmişti.

Törende konuşan Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Lumumba'nın öldürülmesine yol açan olaylarla ilgili olarak o dönem iktidarda olan hükümetin bazı bakanlarının "ahlaki sorumluluğu" bulunduğunu söylemişti.

De Croo, "Burada ailesinin huzurunda Belçika hükümetinin özrünü sunmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Belçikalıların danışmanlık yaptığı grup öldürmüştü

Lumumba, KDC'nin Haziran 1960'ta Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkenin ilk başbakanı olmuştu. İç karışıklık ve siyasi krizler nedeniyle sadece eylül ayına kadar görevde kalan Lumumba, ev hapsine alındı. Ev hapsinden kaçarken Albay Joseph Mobutu'nun askerlerince yakalanan Lumumba, ayrılıkçı bir gruba teslim edildikten sonra idam edildi.

ABD'nin Sovyet yanlısı gördüğü Lumumba'yı idam eden gruba Belçikalı güvenlik görevlilerinin danışmanlık yaptığı, KDC'li liderin cesedinin parçalara ayrılarak sülfürik asitte eritildiği yıllar sonra belirlendi.

Belçikalı görevliler arasında bulunan polis müdürü Gerard Soete, 1999'da Lumumba'nın öldürülmesine yardım ettiğini kabul etti. Soete, bu olay sırasında Lumumba'nın biri altın kaplı birkaç dişini ve el parmak kemiklerini alarak yıllarca sakladığını kabul etti.

Belçika parlamentosu, 2001'de bazı Belçikalı yetkililerin Lumumba'nın ölümünden "ahlaken sorumlu" olduğu sonucuna vardı. Bir yıl sonra da Belçika hükümeti resmen özür diledi.

2000 yılında ölen Soete hakkında hiçbir zaman dava açılmadı. Soete, Lumumba'dan kalan parçaları ölene kadar sakladı. Soete'nin kızı Godelive Soete 2016'da bir Belçika dergisinin muhabiriyle yaptığı röportajda Lumumba'nın dişlerinden birini gösterdi. Bunun üzerine Godelive Soete'nin evinde arama yapan polis, Lumumba'nın kalıntılarına el koydu.

YORUMLAR
500
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü Brüksel'de yaklaşık 80 bin kişi hayat pahalılığını protesto etti Brüksel'de yaklaşık 80 bin kişi hayat pahalılığını protesto etti
Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Brüksel, Belçika, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başbakanından kalan son parça ülkesine ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
00:38 Marmaris'teki yangın henüz kontrol altına alınamadı! Tedbir amaçlı bazı evler tahliye edildi
00:26 Benzine bu kez 25 kuruş indirim geldi
00:19 Merkez Bankası 6. faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada buluştu
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 02:53:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başbakanından kalan son parça ülkesine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement