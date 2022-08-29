Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü

29.08.2022 22:54
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 12 sivil, 2 asker hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 12 sivil, 2 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Bunia şehrinin Lodjo köyüne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Saldırıda, CODECO üyeleri 12 sivil ve 2 askeri öldürdü.

Saldırganlar bölgedeki evleri yağmalayarak Lodjo'dan uzaklaştı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü - Son Dakika
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